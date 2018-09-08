39 milyar dolar servetli Jack Ma, emekli olup öğretmenlik yapacak
08.09.2018 - 12:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Çin'in en büyük e-ticaret sitesi Alibaba'nın kurucu ortağı Jack Ma, 1999'dan bu yana 39 milyar dolarlık servet yaptı. 5 sene önce CEO'luğu bırakan Ma, şimdi emekli olup öğretmenliğe dönmek ve Çin'in eğitim sistemini iyileştirmek istiyor
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Çin'in e-ticaret devi Alibaba, belki Amazon gibi trilyon dolar büyüklüğe sahip değil ama Amazon'dan daha kârlı oluşuyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Alibaba kısa süre önce Türkiye'den Trendyol'u satın almıştı.
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Bir başka Çinli teknoloji devi Tencent ile dünyanın en büyük 10 şirketi arasına girmeyi başaran şirketin kurucu ortağı Jack Ma da en az şirketi kadar popüler.
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Jack Ma, uzun süre yürüttüğü CEO görevini 2013'te bıraktı ama yönetim kurulunda kaldı ve şirketin yüzü olmayı sürdürdü.
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39 milyar dolarlık bir serveti bulunan Ma, Çin'in ikinci en zengin kişisi, dünya sıralamasında ise 20.'liğe adını yazdırdı.
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Egzantrik bir milyarder olmayı da başaran Ma, geçen yıl bir şirket partisinde Michael Jackson kostümüyle sahneye çıkıp dansetti.
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Kostüm dünya basınında da yer buldu.
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İlginçlikler bununla sınırlı değil. Ma, kendi kung-fu filminde başrol oynadı ve 8 ünlü dövüş sanatçısını tai-chi yaparak yendi.
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Filmin afişi aksiyon filmlerinden farksız. Ayrıca, dövüştüğü isimler arasında Jet Li de yer alıyor.
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Ma, bir röportajda haftaya emekli olacağını açıkladı.
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Milyarder, bundan sonra Bill Gates'in yolunu izlemeye kararlı.
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Yani, kendini eğitime ve yardıma adayacak. Elbette şirketteki rolünü de tamamen bırakmıyor, ancak çalışmas saatlerini en aza indirgeyecek ve akıl hocalığını sürdürecek.
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Ma, Bloomberg röportajında şöyle dedi: "Bill Gates'ten öğrenecek çok şeyim var. Asla o kadar zengin olamam ama daha erken emekli olabilirim. Yakında bir gün, öğretmenliğe döneceğim. Bence bu, Alibaba'nın CEO'luğundan daha iyi yapacağım bir iş."
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Alibaba'yı kurmadan önce İngilizce öğretmenliği yapan Jack Ma, 2014'te kendi adını taşıyan vakfı kurdu.
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Jack Ma Vakfı, Çin'in, özellikle kırsal kesimdeki eğitim sistemini geliştirmeyi hedefliyor.
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Ma, 10 Eylül'de 54 yaşına girecek.
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Öğretmenliğin yanı sıra, tur rehberliği de Jack Ma'nın CV'sindeki eski işlerinden...
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1999 yılında kurduğu Alibaba, bugün 420 milyar dolar değerinde bir işe dönüşmüş durumda.
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Şirkette Jack Ma'nın yüzde 6,4 hissesi bulunuyor.
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18 kişiyle kurulan Alibaba, şu anda 66 bin tam zamanlı çalışana sahip.
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Bloomberg röportajı, tam da Alibaba'nın en büyük rakibi JD.com'un CEO'su hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla ABD'de gözaltına alınmasından hemen sonra gerçekleştirildi.
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Jack Ma, New York Times'a da konu hakkında açıklama yaptı.
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"Emekliliğim bir dönemin sonu değil ama bir dönemin başlangıcı. Eğitime daha çok zaman ve para ayıracağım."
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Alibaba, geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde yüzde 61 gelir artırdı.
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Şirket 11,8 milyar dolar gelir açıkladı. Bu miktar yaklaşık 11 milyar dolarlık beklentiyi aştı.
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Buna karşın Alibaba hisseleri bu yıl yüzde 11 düşüş gösterdi.
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Ma'nın emeklilik açıklaması ise hisseleri yüzde 2 yukarıya taşıdı.
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