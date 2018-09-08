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Ma, Bloomberg röportajında şöyle dedi: "Bill Gates'ten öğrenecek çok şeyim var. Asla o kadar zengin olamam ama daha erken emekli olabilirim. Yakında bir gün, öğretmenliğe döneceğim. Bence bu, Alibaba'nın CEO'luğundan daha iyi yapacağım bir iş."