Alican Ulusoy, bugün gündeme magazin dünyasında yaşanan son gelişme ile geldi. Bugün Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı ile aralarında yakınlaşma iddiaları sonrası Alican Ulusoy'a dair detaylar merak ediliyor. Subaşı ve Alican Ulusoy'un yaz ayında Mykonos'ta beraber tatil yaptığı, geçtiğimiz günlerde de Beyoğlu'ndaki bir partide samimi görüntüler verdiği konuşuluyor. Bu iddiaların ardından iş adamı Alican Ulusoy, "Şeyma Şubası sadece sosyal ortamlarda karşılaştığım biridir. Muhtemel isim benzerliklerinin dikkate alınmasını, ad ve soyadların karıştırılmamasını rica ederim" ifadelerini kullandı. İşite Alican Ulusoy kimdir? sorusunun cevabı...

ALİCAN ULUSOY KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra American Inter Continental University’de "İşletme ve Yönetim Bilimleri" eğitimi aldı. Çok küçük yaşlardan itibaren ailesinin grup şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. TÜSİAD üyesi olan Alican Ulusoy, Türk Amerikan İşadamları Derneği'nin Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü.

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