Alina Boz yönetmenliğe ilk adımı attı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kitefoil Dünya Şampiyonası'nda objektiflere yansıyan Alina Boz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Umut Evirgen ve Alina Boz

Yaklaşık 10 yıldır Kilyos'ta sörf yaptığını dile getiren Alina Boz, spora olan ilgisini; "2016'dan beri sörf yapıyorum. Burada okulu olan bir arkadaşım var, yazın birkaç hafta insanın psikolojisine çok iyi geliyor" sözleriyle ifade etti.

Sinema ve Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi olan Alina Boz, kısa film projesiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne kabul edildiğini açıkladı. Yönetmen olma yolunda ilk adımı atan Boz; "Biz de sosyal medyadan öğrendik, çok mutlu oldum. İlk filmim festivalde yarışacak, bu gurur verici" diye konuştu.

Öte yandan eşi Umut Evirgen ile ABD'de tatil yaptığını ve kısa bir süre önce döndüğünü daha sonra ise Ege sahillerini gezdiklerini söyledi. Yeni sezona hazır olduğunu belirten oyuncu; "Kışın yeni bir dizi projem olacak, ayrıca bir tiyatro için görüşmelerimiz sürüyor" dedi.