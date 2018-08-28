Yeni araştırmalar, derin alın kırışıklıkları olan kişilerin kardiyovasküler hastalıktan ölme riskinin daha yüksek olabileceğini açıkladı.

İngiliz gazete Independent'ın haberine göre; yapılan yeni bir araştırma, kardiyovasküler hastalıktan yüksek ölüm riskine bağlı olarak alında kırışıklıklar olduğunu gösterdi. Çalışmaya göre; alındaki kırışıklıklar, o kişinin kardiyovasküler hastalıktan hayatını kaybetme riskinin 10 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Fransız bilim insanlarının yaptığı 20 yıllık çalışmaya göre; kaşın üst kısmında yer alan kırışıklıklar, kalp rahatsızlıkları veya felç gibi olası sorunlar için kırmızı bayrak niteliğinde...

Çalışmanın yazarı Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse'den Yolande Esquirol, "Çok sayıda derin kırışıklığı olanların kardiyovasküler bir rahatsızlıktan ölme olasılığı 10 kat daha fazla olabilir" açıklamasında bulundu.

20 yıldır sağlıklı olan 32, 42, 52 ve 62 yaşlarında 3 bin 200 yetişkin analiz edildi. Bu kişilerin alnındaki kırışıklıkların sayısına ve derinliğine bağlı olarak puan verildi.

Sıfır, cildin tamamen pürüzsüz olduğu, üç ise ciltte çok sayıda derin kırışıklık olduğu anlamına geliyordu.

Yüksek puan alan kişilerin kardiyovasküler hastalıktan ölme riskinin biraz daha yüksek olduğunu tespit ettiler. Öyle ki, iki ve üç puan alanların, sıfır puan alanlara göre ölüm risklerinin 10 kat daha fazla olduğunu buldular.

Esquirol, “Kırışıklık skorunuz ne kadar yüksek olursa kardiyovasküler ölüm riskiniz de o kadar artar" diye konuştu.

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