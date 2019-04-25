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Biz sokaklarda büyüdük. Okuldan geliyordum, direk çantamı bırakıyordum hemen dışarı çıkıyorduk. Gece yarısına kadar dışarıda top oynuyorduk. Şimdiki çocukların bizim gibi çok fazla aktivite yapabileceği yerler yok. Daha büyük siteler var. Siteler için halı sahalar ve basket sahaları var ama burası gibi doğa ile iç içe olabilecekleri yerler yok. Burası gerçekten çok güzel bir yer olmuş. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sadece çocuklar için değil, büyükler için de çok güzel yerler var. Çekmeköy artık İstanbul dışında bir yer değil, artık İstanbul'un içi bir yer. Her yere çok yakın. Şişli'den buraya 20 dakikada geldim. Vatandaşlarımız buraya gelsinler, en azından temiz hava için gelsinler.