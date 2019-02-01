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Maliyeti çok yüksek olan ve Malkoç'un Alişan'a hediyesi olan bebek arabasının, en özel araçlarda kullanılan deri ile kaplı olduğu öğrenildi. Bu sürpriz karşısında bir hayli mutlu olan Alişan, "Erbakan'ın ellerine sağlık. İnşallah sağlıklı bir şekilde çocuğumuzu gezdireceğiz" dedi. Lüks bebek aracının üzerinde, "Erbakan amcadan Burak'a özel tasarım" yazısı dikkat çekti.