"Doğamız bize bir mesaj veriyor"

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Buse Varol Tektaş ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.

Ailesiyle mutlu bir hayat sürdüren şarkıcı, Instagram'dan zaman zaman eğlenceli hallerini paylaşmayı ihmal etmiyor.

"BU KARA GÜNLER GEÇECEK"

Geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de yayılan salgına karşı gerekli izolasyon kurallarına uyan Alişan, sosyal medyadan saz çalıp oğlunun da dans ettiği videoyu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Evde kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Bu kara günler elbet geçecek ve herkes işine, gücüne kavuşacak. Az daha sabır.

Ünlü şarkıcının sevenlerine evde kal çağrışımında bulunduğu ve moral verdiği video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.