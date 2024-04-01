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        Haberler Magazin Alişan'dan Şahan Gökbakar açıklaması: Birbirimizi engelledik - Magazin haberleri

        Alişan'dan Şahan Gökbakar açıklaması: Birbirimizi engelledik

        Koyu bir Fenerbahçeli olan Alişan, zaman zaman Galatasaraylı Şahan Gökbakar'a sosyal medya üzerinden yaptığı gönderme hakkında konuştu; "Birbirimizi engelledik"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 08:51 Güncelleme: 01.04.2024 - 08:51
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alişan, çocukları Burak, Eliz ve yeğeni Ceylan ile Bebek Parkı'nda çimlerin üzerine oturup onlarla birlikte piknik yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 47 yaşındaki şarkıcı, oğlu Burak'ın "Bizi Bebek'e götür" dediğini söyledi.

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        "BU BAYRAM SAHNE ALMIYORUM"

        Bayramı ailesiyle birlikte geçireceğini söyleyen Alişan, "Bu bayram Mısır'a gideceğiz. Çocuklar öyle istedi. 4 gün yokuz. Bu bayram sahne almıyorum" dedi.

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        "BİRBİRİMİZİ ENGELLEDİK"

        Öte yandan koyu Fenerbahçeli olan Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un "2 Nisan'da ligden çekilebiliriz" açıklamasını değerlendirdi. Ligden çekilme olmayacağını belirten şarkıcı, "İyi bir şey oldu. Gözdağı verildi" dedi. Ayrıca zaman zaman Galatasaraylı Şahan Gökbakar'a sosyal medya üzerinden göndermede bulunan Alişan, yaşanılan süreci şu sözlerle anlattı; "Fenerbahçe Avrupa kupasında 6 yemişti ya o gece alay edercesine bir şey paylaşmıştı. Ben de ondan sonra devamlı paylaşmaya başladım. O beni engelledi ben onu engelledim. Hep birlikte birbirimizi engelledik."

        #alişan
        #Şahan Gökbakar
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