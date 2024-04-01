Alişan'dan Şahan Gökbakar açıklaması: Birbirimizi engelledik

"BİRBİRİMİZİ ENGELLEDİK"

Öte yandan koyu Fenerbahçeli olan Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un "2 Nisan'da ligden çekilebiliriz" açıklamasını değerlendirdi. Ligden çekilme olmayacağını belirten şarkıcı, "İyi bir şey oldu. Gözdağı verildi" dedi. Ayrıca zaman zaman Galatasaraylı Şahan Gökbakar'a sosyal medya üzerinden göndermede bulunan Alişan, yaşanılan süreci şu sözlerle anlattı; "Fenerbahçe Avrupa kupasında 6 yemişti ya o gece alay edercesine bir şey paylaşmıştı. Ben de ondan sonra devamlı paylaşmaya başladım. O beni engelledi ben onu engelledim. Hep birlikte birbirimizi engelledik."