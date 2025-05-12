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        Haberler Magazin Alişan'dan uyarı: Annemin Instagram hesabı hacklendi - Magazin haberleri

        Alişan'dan uyarı: Annemin Instagram hesabı hacklendi

        Alişan, annesi Suzan Tektaş'ın Instagram hesabının hacklendiğini ve hesaba dair yapılan paylaşımlar konusunda takipçilerini uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 23:39 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:39
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        "Annemin Instagram hesabı hacklendi"
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        Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla annesi Suzan Tektaş’ın Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. Takipçilerini olası dolandırıcılıklara karşı uyaran Alişan; "Annemin Instagram hesabını hacklemişler, şu anda hesap bizim kontrolümüzde değil. En geç yarına kadar geri alacağız ama o zamana kadar hesaptan yapılacak herhangi bir paylaşım ya da mesajlara lütfen itibar etmeyin. Sadece hesabı geri almakla kalmayacağız, bu pisliği kim yaptıysa onu da ortaya çıkaracağız" dedi.

        Fotoğraf: Instagram

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