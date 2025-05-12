Alişan'dan uyarı: Annemin Instagram hesabı hacklendi

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla annesi Suzan Tektaş’ın Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. Takipçilerini olası dolandırıcılıklara karşı uyaran Alişan; "Annemin Instagram hesabını hacklemişler, şu anda hesap bizim kontrolümüzde değil. En geç yarına kadar geri alacağız ama o zamana kadar hesaptan yapılacak herhangi bir paylaşım ya da mesajlara lütfen itibar etmeyin. Sadece hesabı geri almakla kalmayacağız, bu pisliği kim yaptıysa onu da ortaya çıkaracağız" dedi.

Fotoğraf: Instagram