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Buse Varol ise Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugün tanışmamızın 1'inci yılı, burası seninle bulustuğumuz ilk yer, bu masa seninle her geldiğimizde oturduğumuz masa. Ve sen aşık olduğum hayat arkadaşım, hayatımızdaki en önemli duygu olan ebeveynlik duygusunu bana tattıracağın için binlerce kez teşekkür ederim. İnsanın hayattaki en büyük şansı sevdiği biriyle aile olmaktır. Benim çekirdek ailemin direği; sana olan aşkım, sevgim, saygım hiç bitmesin. Ellerimiz ve kalbimiz kenetlendiği yerden hiç ayrılmasın. Daha kelimelere dökemediğim onca güzel söz var. Sen hepsini biliyorsun" notunu düştü.