Alişan ile Buse Varol'un bebeği göründü

22.11.2018 - 08:07 | Güncelleme:

Bebeklerinin cinsiyetini öğrenen Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün Nişantaşı sokaklarında el ele objektiflere takıldı. Alişan'ın farklı giyim tarzı dikkatlerden kaçmadı

  • 1 Alişan ile Buse Varol'un bebeği göründü - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bebeklerinin cinsiyetini öğrenen Alişan-Buse Varol çifti, önceki gün Nişantaşı sokaklarında el ele objektiflere takıldı.

  • 2 Alişan ile Buse Varol'un bebeği göründü - Magazin haberleri
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    Dünyaya gelecek erkek bebeklerin ismini 'Burak' koyacak olan ünlü çiftten Buse Varol'un karnının iyice büyüdüğü görüldü.

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    Öte yandan, Alişan'ın farklı giyim tarzı dikkatlerden kaçmadı.

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    Alişan, geçtiğimiz günlerde, “Doğuma girmek istiyorum. Göbek bağını ben keseceğim” demişti.

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    Buse Varol, Şubat ayında erkek bebek dünyaya getirecek, çift oğullarına Buak adını verecek.

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  • 35 Alişan ile Buse Varol'un bebeği göründü - Magazin haberleri
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