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"SADECE 21 GÜN ÖNCE..."

Varol'un, "Benim için en güzel tbt, sadece 21 gün önce... Canım aşklarım benim ikinizi de acayip çok seviyorum. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Tabii ki senin eşsiz enerjini yazmıyorum bile kocacım" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.