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Buse Varol'un yeni imajına bir yorum da eşi Alişan'dan geldi. Alişan, Buse Varol ile arabada çekilen karesini, "Arkadaki kırmızıya çalan turuncu saçlı bayan evimden çıktığımdan beri takipte. Şimdi de arkamda oturuyor" notuyla paylaştı.