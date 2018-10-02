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GÜZEL HABERİ BÖYLE DUYURMUŞLARDI

Alişan ile Buse Varol Tektaş çifti mutlu haberi sosyal medya hesabından çektikleri video ile sevenleriyle paylaşmıştı. Alişan paylaşımının altına, "Allahım'a şükürler olsun... İnşallah Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eder... Şimdiden güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler." notunu düşmüştü.