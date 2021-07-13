Alişan: 21 gün oldu, dua edin

"21 gün oldu, dua edin" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 21 gün önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, kardeşiyle ilgili müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin önünden ayrılmıyor.

"BİZİ MAZUR GÖRÜN"

Önceki gece de eşi ve arkadaşları ile birlikte hastanede objektiflere yansıyan Alişan, basın mensuplarına röportaj ve görüntü vermek istemedi. 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, konuyla ilgili, "Arkadaşlar bizi mazur görün, sizden tek isteğimiz dua etmeniz" ifadelerini kullandı.

BUSE VAROL: MUCİZELERE TANIKLIK EDECEĞİMİZ BİR HAFTA OLSUN

Hastanedeki bekleyiş devam ederken, Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan dün yeni bir paylaşım gelmişti. Varol, yayınladığı gönderiye, "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düşmüştü.

YAŞAR İPEK: GÜZEL BİRKAÇ HABER VAR

Müzisyen Yaşar İpek, 12 gün önce Alişan ve koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş'ı ziyaret etmişti. İpek, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi aldığını söylemişti.

Ünlü şarkıcı, Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini belirtmişti. İpek, "Çok şükür haberler güzel. Doktorların dört gözle bekledikleri bazı reaksiyonlar var ve Selçuk bunları gerçekleştirmiş. Bu durum tedavinin gelişimi açısından çok önemli, o yüzden hepimiz dua edelim" demişti.

ALİŞAN: KARDEŞİM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

Öte yandan Alişan, geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerini kullanmıştı.

2009 yılında Merve Tektaş ile nikah masasına oturan Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.