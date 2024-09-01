Alkollü sürücü dehşet saçtı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.
E.D. (31) idaresinde otomobil, Kuşadası'ndan Söke istikametine doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
O sırada devriye gezen ekipler kaza sesini duyarak olay yerine geldi. Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
300 promil alkollü olduğu tespit edilen E.D.'ye daha önceden de alkollü araç kulanmaktan işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.
İncelemede bariyerin otomobilin yarısına kadar girdiği görülürken, yan koltukta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı da önledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.