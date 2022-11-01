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Haberler Gündem Trafik Alkollü sürücünün çarptığı yaya öldü
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Otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü, sürücü alkollü çıktı

Ordu'da, otomobilin çarptığı Dursun Ali Çonkara ağır yaralandı. Çonkara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alının sürücü alkollü 1.56 promil alkollü çıktı

Alkollü sürücünün çarptığı yaya öldü
Yayanın öldüğü kazada sürücü alkollü çıktı
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DHA

Ordu'da, otomobilin çarptığı yaya Dursun Ali Çonkara (77) hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi Şehitlik Kavşağı'nda meydana geldi. Nevzat Ö. kontrolündeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali Çonkara'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Çonkara'yı ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çonkara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası kaçan sürücü Nevzat Ö. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü olduğu belirlenen Nevzat Ö. gözaltına alındı.

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