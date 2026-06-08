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        Haberler Magazin Allan Hakko ile Pelin Uluksar arkadaşlarıyla buluştu

        Allan Hakko ile Pelin Uluksar arkadaşlarıyla buluştu

        Bir süredir aşk yaşayan iş insanı Allan Hakko ile oyuncu Pelin Uluksar, Tarabya'daki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 18:00 Güncelleme:
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        Aşıklar arkadaşlarıyla yemekte

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Allan Hakko, sevgilisi Pelin Uluksar ile birlikte Tarabya'daki bir mekânda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

        Arkadaşlarıyla uzun süre sohbet eden Hakko ile Uluksar'ın keyifli halleri objektiflere yansıdı.

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        #allan hakko
        #Pelin Uluksar
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