Allan Hakko ile Pelin Uluksar arkadaşlarıyla buluştu
Bir süredir aşk yaşayan iş insanı Allan Hakko ile oyuncu Pelin Uluksar, Tarabya'daki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yedi
Giriş: 08 Haziran 2026 - 18:00 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Allan Hakko, sevgilisi Pelin Uluksar ile birlikte Tarabya'daki bir mekânda arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Arkadaşlarıyla uzun süre sohbet eden Hakko ile Uluksar'ın keyifli halleri objektiflere yansıdı.
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