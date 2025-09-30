Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Allan Hakko: İlişkimiz güzel gidiyor

        Allan Hakko: İlişkimiz güzel gidiyor

        Allan Hakko, Bebek'teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Bir süredir Pelin Uluksar ile aşk yaşayan Hakko, birlikteliği hakkında konuştu

        Giriş: 30.09.2025 - 08:07 Güncelleme: 30.09.2025 - 08:07
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Allan Hakko, sevgilisi Pelin Uluksar ile birlikte Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Bir süredir oyuncu Pelin Uluksar ile aşk yaşayan Allan Hakko, gazetecilerin ilişkisi hakkındaki sorulara; "Her şey yolunda. İlişkimiz çok güzel gidiyor" yanıtını verdi.

