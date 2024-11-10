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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Allan Saint-Maximin: Galibiyetten dolayı mutluyum - Fenerbahçe Haberleri

        Allan Saint-Maximin: Galibiyetten dolayı mutluyum

        Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, 4-0'lık Sivasspor galibiyetini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 22:50 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:50
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        "Galibiyetten dolayı mutluyum"
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından , galibiyeti değerlendirdi.

        "GALİBİYETTEN DOLAYI MUTLUYUM"

        Fransız futbolcu, "Sonuçtan dolayı mutluyum. Devreye 1-0 önde girince rakibin ortak olma şansı oluyor. Devre arasında hocamız bunu söyledi. Olabildiği kadar hızlı 2-3-4'ü atmalıydık, tam olarak bunu yaptık. Galibiyetten daha çok bunun için mutluyum." diye konuştu.

        Maximin, "Çok mutluyum. Kulübümüz saha içinde saha dışında bana en iyi şartları sağlıyor. Kendimi daha iyi hissediyorum, takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Kulübüm bana özel 3 farklı model yaptı. Bunun için de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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