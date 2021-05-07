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'Almagest Quintet' İş Sanat'ta caz rüzgarı estirecek

İş Sanat, sezonun son caz konserinde “Almagest Quintet” grubunu müzikseverlerle buluşturuyor. Grubun Chick Corea’nın eserlerini de seslendireceği konser bu akşam saat 20.30’dan itibaren sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında ücretsiz izlenebilecek.

'Almagest Quintet' İş Sanat'ta caz rüzgarı estirecek


İş Sanat’ın her yaşa ve her zevke hitap eden 21. sezonu devam ediyor. Pandemi nedeniyle çevrim içi sürdürülen ve mayıs ayında tamamlanacak sezonun son caz konserini “Almagest Quintet” gerçekleştirecek.

Sabri Tuluğ Tırpan (piyano),Cenk Erdoğan (gitar, yaylı tanbur),Eylem Pelit (bas gitar),Hamdi Akatay (perküsyon) ve Volkan Öktem’in (davul) İş Sanat konseri için bir araya geldikleri Almagest Quintet’in repertuvarında bu sene aramızdan ayrılan Chick Corea’nın eserleri de yer alıyor. Konserin ilk gösterimi bu akşam saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yapılacak.

İş Sanat’ın, 21. sezonunda öne çıkan caz konserleri arasında, Swing ritmini cazla birleştiren Bilal Karaman Swing Band ve Ece Göksu, Şenova Ülker Caz Orkestrası'na solist olarak Erdem Özkan ve Sibel Köse'nin eşlik ettiği Caz Baharı, Ozan Musluoğlu’nun da yer aldığı Genedos bulunuyor. 30 Nisan Dünya Caz Günü’nü Jülide Özçelik konseri ile kutlayan İş Sanat’ın 21. sezon içerikleri yıl boyunca ücretsiz erişime açık olacak.

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