Alman Betty Barclay’dan konteyner yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Alman Betty Barclay’dan konteyner yardımı

Alman hazır giyim markası Betty Barclay Group, 6 Şubat depremi sonrası evleri hasar almış ailelere geçici barınma için konteyner hibesinde bulundu

Alman Betty Barclay’dan konteyner yardımı
HABERTURK.COM

22 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan, 265 firma ile hazır giyim sektörünün kalelerinden olan Adıyaman'da tekstil ve hazır giyim sektörünün öncü firmaları depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.



Son olarak Alman moda ve tekstil markası Betty Barclay Group, 6 Şubat depremi sonrası evleri hasar almış ailelere geçici barınma için konteyner hibesinde bulundu. Üretiminin bir bölümünü Türkiye’de gerçekleştiren Betty Barclay’ın de katkıları ile kurulan yerleşim yerinde 15 konteyner depremzede ailelere teslim edildi.

HAZIR GİYİMİN KALBİ

143 bin 663 kişinin 1.366 hazır giyim firmasında çalıştığı bölge, ülkenin toplam üretim kapasitesinin yüzde 8,9’unu karşılıyor.



Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Adıyaman OSB'nin yanında işçi ve ailelerinin barınacağı toplamda 1200 kişilik konteyner kent kurmuş 22 dönümlük arazide kurulan 308 konteynerlik alanda 28 Nisan itibariyle yaşam başlamıştı. Barınma konteynerlerinin yanı sıra alana çocuk parkı, kreş ve çamaşırhane de yapılmıştı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Edirneli çiftçi bu yöntemle, verim kaybı yaşamadan maliyeti düşürdü
GÜNDEM Edirneli çiftçi bu yöntemle, verim kaybı yaşamadan ...
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde kayalıklardan düşen güvenlik korucusu şehit oldu - Güncel haberler
GÜNDEM Kayalıklardan düşen güvenlik korucusu şehit oldu
Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Hüseyin Özdağ, son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM Selvi Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi son yolculuğuna ...
Mart ayı işsizlik rakamları
GÜNDEM Mart ayı işsizlik rakamları
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye özgür ve güven içinde seçimlere gidiyor - Güncel haberler
GÜNDEM AK Partili Çelik: Türkiye özgür ve güven içinde ...
Kiracısına çatalla saldıran ev sahibinin savunması hayrete düşürdü!
GÜNDEM Kiracısına çatalla saldıran ev sahibinin savunması ...
Son dakika haberi: Babasının annesini yaktığını söyledi! Daha 6 yaşında! - Figen Çoban cinayeti
GÜNDEM Babasının annesini yaktığını söyledi! Daha 6 yaşında!
Son dakika: Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaralanan vatandaşlarla bir araya geldi
GÜNDEM Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da yaralanan vatandaşlarla ...
Son dakika: MİT'ten Gara'da nokta operasyon!
GÜNDEM MİT'ten Gara'da nokta operasyon!
Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler markalaştı
GÜNDEM Edirne'de kadınların ürettiği yöresel ürünler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.