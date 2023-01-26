Son dakika: Alman büyükelçiden vize açıklaması: Bu bizim için öncelikli bir meseledir! - Güncel haberler

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HABERTURK.COM

Almamya Büyükelçisi Jürgen Schulz bugün Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği vize bölümünü ziyaret ederek çalışanlarla görüştü. Bu vesileyle Schulz eşi Sheila Stanton ile birlikte kendisi de pasaportlara vize etiketi yapıştırdı.

Vize işlemleri hakkında somut bir izlenim edinme fırsatı bulduğunu belirten Schulz "Almanya'nın Türkiye'deki dış temsilciliklerindeki vize bölümleri çok yüksek sayıdaki vize başvurusunu en kısa sürede işleme alabilmek için çok yoğun hatta bazen hafta sonlarında bile çalışıyorlar. Bu bizim için öncelikli bir meseledir. Başvuru sahiplerinin bekleme sürelerini daha da kısaltmak istiyoruz. Tüm çalışanlarımıza bu üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ ŞEN "İLİŞKİLERE ZARAR VEREN BOYUTA ULAŞTI" DEMİŞTİ

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ocak ayında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye uygulanan vizenin haksızlık olduğunu düşündüklerini söylemişti.

Türkiye'nin uzun yıllar önce AB ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde Türk vatandaşlarının AB'ye vizesiz seyahat etmesi gerektiğini belirten Şen, Türk vatandaşlarının vize müracaatlarındaki sıkıntıların devam etmesi nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade etmişti. Şen, "Bunun Türkiye Almanya ilişkilerine artık zarar veren boyuta ulaştığını görüyoruz" demişti.

* Haberin görseli Almanya Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından servis edilmiştir.