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Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday

Ankara'da Zehra Oya Buldu'ya ait 23 yaşında olduğu belirtilen Zeynep isimli Alman kurdu kırması köpeğin 'hayattaki en yaşlı köpek' unvanı alması için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu

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  • Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday

    Ankara'da Zehra Oya Buldu'ya ait 23 yaşında olduğu belirtilen Alman kurdu kırması Zeynep'in yaşayan en yaşlı köpek unvanı alması için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu.
  • Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday

    Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruyu yapan ve sürece katkı veren 79 yaşındaki hayvansever Mehmet Armağan Akçay, Zeynep için değerlendirme aşamasının başladığını bildirdi.
  • Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday

    Yaşının belirlenmesi amacıyla iki kez kontrolden geçen köpeğin üçüncü sağlık kontrolünü ise veteriner hekim Reşat Nuri Aslan yaptı.
  • Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday

    Muayenenin ardından, "Bu unvanı almayı gerçekten hak ettiğini düşünüyorum" diyen Aslan, başvuru sürecinde yapılması gerekli tespitlere ilişkin, "Bunların en önemlisi kemik tespiti, bunu da radyolojik muayenelerle yapıyoruz. 
  • Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday

    Bazı açılardan kemiklerinin röntgeni çekiliyor. Bir kemik yaşı tespiti yapılmaya çalışılıyor. Onun dışında da genel sağlık durumu, vital bulguları değerlendiriliyor" bilgisini verdi.
  • Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday

    ZEYNEP 6 KEDİ İLE AYNI EVDE YAŞIYOR

    "Zeynep apartmandaki çocuklarla birlikte büyüdü" diyen sahibi 75 yaşındaki hayvansever Zehra Oya Buldu da köpeğinin 6 kediyle aynı evde yaşadığını ve dost canlısı olduğunu söyledi.
  • Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday

    Buldu, bahar ve yaz aylarında dışarı çıkıp yürüyüş yaptıkları köpeğiyle vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

     
  • Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday

    24 Eylül 2000'de ABD'de doğan Gino, hayattaki en yaşlı köpek unvanına sahip bulunuyor. Gelmiş geçmiş en yaşlı köpek unvanı ise 29 yıl 5 ay yaşayan Bluey adlı Avustralya'dan bir köpeğe ait.
  • Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday
  • Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday
  • Alman kurdu kırması Zeynep, 'yaşayan en yaşlı köpek' unvanına aday

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