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        Haberler Dünya Alman polisinin "etkisizleştirme" yöntemi eleştirilerin odağında

        Alman polisinin "etkisizleştirme" yöntemi eleştirilerin odağında

        Almanya'nın Mannheim kentinde polisin, arada mesafe olmasına rağmen elinde bıçak olduğu gerekçesiyle dün Ertekin Özkan'ı öldürmesi, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:57 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:57
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        Alman polisinin "etkisizleştirme" yöntemi eleştirilerin odağında
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        Mannheim Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü dün yaptığı ortak açıklamada, bir kişinin polisi arayarak suç işlediğini söylediğini belirtmiş, olay yerine giden polisin binaya vardığında elinde bıçak olan kişiyle karşılaştığını aktarmıştı.

        Açıklamada, 49 yaşındaki kişinin polisin ateş etmesi sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

        Olay anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada yer aldı.

        Görüntülerde, Ertekin Özkan'ın, arasında 3-4 metre mesafe varken elindeki bıçakla polise doğru yürümek istediği ve polis tarafından vurulduğu yer alıyor.

        Birçok sosyal medya kullanıcısı, polisin Özkan'ı doğrudan ateş ederek öldürmek yerine ölümcül olmayan bir yaralama ile durdurabileceğini belirterek doğrudan öldürme kastıyla ateş ettikleri gerekçesiyle Alman polisini eleştirdi.

        Görüntülerde, Özkan'ın vurulma anına tanık birinin "Annesi burada" diye tepki verdiği, polisin olay mahallindeki insanları uzaklaştırmaya çalıştığı da görülüyor.

        Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, öldürülen Özkan'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

        Sezgin ayrıca emniyet yetkililerinden de olayla ilgili bilgi aldı.

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