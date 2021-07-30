HABERTURK.COM

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da ikinci çeyrek büyümesi beklentilerin altında kaldı.

Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre 2021 ikinci çeyrekte Almanya ekonomisi yıllık yüzde 9.2, çeyreklik olarak ise yüzde 1.5 büyüdü.

Beklenti yıllık büyümenin yüzde 9.6 civarında gelmesi yönündeydi.

Bunun yanında İtalya ekonomisi de 2. çeyrekte yıllık yüzde 17.3 büyüdü. Dönemsel büyüme ise yüzde 2.5 oldu.

Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde İtalya ve Almanya'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle ekonomik faaliyetlerde büyük yavaşlama yaşanmıştı. Bu yılın ikinci çeyreğindeki büyümeler baz etkisiyle normalden çok yüksek geldi.