Angela Merkel’den Putin’e diyalog çağrısı 0:00 / 0:00

Reuters

Almanya Başbakanı Angela Merkel, perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin ilişkileri geliştirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşmeye çalışması ve diyalog başlatması gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'in alt meclisinde son konuşması olması beklenen konuşmasında, "Bence Avrupa Birliği olarak bizler de Rusya ve Rusya Devlet Başkanı ile doğrudan temas kurmaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Merkel ifadelerine, "ABD Başkanının Rusya Devlet Başkanı ile konuşması yeterli değil. Bunu memnuniyetle karşılıyorum ancak AB ayrıca diyalog için forumlar oluşturmalı.’’ açıklamasında bulundu.