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        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Scholz, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Scholz, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump ile telefonda görüştü

        Almanya Başbakanı Scholz, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump ile telefonda görüştü. Scholz'un Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla bir kez daha şahsen tebrik ettiği, Alman-Amerikan ilişkileri ve mevcut jeopolitik zorlukları konuştuğu kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:17
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        Scholz Trump ile telefonda görüştü
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        Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

        Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump'ı telefonla aradığı ve seçim zaferi dolayısıyla bir kez daha şahsen tebrik ettiği ifade edildi.

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        İki liderin görüşmede, Alman-Amerikan ilişkileri ve mevcut jeopolitik zorlukları konuştuğu kaydedildi.

        Şansölye Scholz'un Trump'a Alman hükümetinin ABD ile işbirliğini sürdürme konusundaki istekliliğini aktardığı ifade edildi.

        Scholz ve Trump'ın Avrupa'da barışın yeniden tesis edilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

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        #Olaf Scholz
        #Donald Trump
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