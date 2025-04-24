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        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 30. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 30. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 30. hafta oynanan maçlarla sona erdi. BVB Dortmund ve Bayern haftayı galibiyet ile tamamladı. RB Leipzig ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. Ligde tamamlanan 30. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 10:30 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:30
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        Almanya Bundesliga Ligi'nde 30. haftanın sonuçları
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        Almanya Bundesliga Ligi'nin 30. haftasında son oynanan mücadele, St.Pauli ile Leverkusen arasındaki karşılaşmaydı.

        St.Pauli, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Leverkusen ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

        BVB Dortmund, sahasında M'gladbach'i ağırladığı maçı 3-2 kazanarak 45 puana yükseldi, M'gladbach ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        RB Leipzig, kendi evinde H. Kiel ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. İki takım da 1 puan ile yetinirken bu sonuçla RB Leipzig'in puanı 49, H. Kiel'in ise 19 oldu.

        Bayern, ligin bu haftasında konuk olduğu Heidenheim'i 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 72 puana yükseldi, ev sahibi Heidenheim ise 22 puanda kaldı.

        Zorlu karşılaşmada ev sahibi Freiburg, rakibi Hoffenheim takımını 3-2 geçmeyi başardı.

        Bochum'u konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Werder Bremen, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

        30. haftada ev sahibi Mainz 05 ile rakibi VfL Wolfsburg berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Union Berlin ile Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 4-4 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Augsburg evinde ağırladığı Frankfurt ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Augsburg 43 puana ulaşırken, Frankfurt ise 52 puana yükseldi

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 30. Haftanın Sonuçları
        19.04.2025 16:30
        Freiburg
        3
        TSG Hoffenheim
        2
        İY(2-2)
        19.04.2025 16:30
        Werder Bremen
        1
        VfL Bochum
        0
        İY(0-0)
        19.04.2025 16:30
        FC Heidenheim
        0
        Bayern Münih
        4
        İY(0-3)
        19.04.2025 16:30
        Mainz 05
        2
        Vfl Wolfsburg
        2
        İY(2-1)
        19.04.2025 16:30
        RB Leipzig
        1
        Holstein Kiel
        1
        İY(0-1)
        19.04.2025 19:30
        Union Berlin
        4
        Vfb Stuttgart
        4
        İY(4-4)
        20.04.2025 16:30
        Augsburg
        0
        Eintracht Frankfurt
        0
        İY(0-0)
        20.04.2025 18:30
        Borussia Dortmund
        3
        M'gladbach
        2
        İY(3-1)
        20.04.2025 20:30
        St Pauli
        1
        Bayer Leverkusen
        1
        İY(0-1)

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 30. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		30 22 6 2 72 58
        2
        Bayer Leverkusen
        		30 18 10 2 64 29
        3
        Eintracht Frankfurt
        		30 15 7 8 52 16
        4
        RB Leipzig
        		30 13 10 7 49 10
        5
        Freiburg
        		30 14 6 10 48 -4
        6
        Mainz 05
        		30 13 8 9 47 12
        7
        Borussia Dortmund
        		30 13 6 11 45 10
        8
        Werder Bremen
        		30 13 6 11 45 -6
        9
        M'gladbach
        		30 13 5 12 44 2
        10
        Augsburg
        		30 11 10 9 43 -7
        11
        Vfb Stuttgart
        		30 11 8 11 41 6
        12
        Vfl Wolfsburg
        		30 10 9 11 39 6
        13
        Union Berlin
        		30 9 9 12 36 -12
        14
        St Pauli
        		30 8 6 16 30 -10
        15
        TSG Hoffenheim
        		30 7 9 14 30 -17
        16
        FC Heidenheim
        		30 6 4 20 22 -28
        17
        Holstein Kiel
        		30 4 7 19 19 -30
        18
        VfL Bochum
        		30 4 6 20 18 -35

        2024/2025 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 31. Hafta Maçları
        25.04.2025 21:30
        Vfb Stuttgart
        FC Heidenheim
        26.04.2025 16:30
        Holstein Kiel
        M'gladbach
        26.04.2025 16:30
        Bayern Münih
        Mainz 05
        26.04.2025 16:30
        Bayer Leverkusen
        Augsburg
        26.04.2025 16:30
        TSG Hoffenheim
        Borussia Dortmund
        26.04.2025 16:30
        Vfl Wolfsburg
        Freiburg
        26.04.2025 19:30
        Eintracht Frankfurt
        RB Leipzig
        27.04.2025 16:30
        VfL Bochum
        Union Berlin
        27.04.2025 18:30
        Werder Bremen
        St Pauli
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