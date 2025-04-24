Almanya Bundesliga Ligi'nde 30. haftanın sonuçları

Almanya Bundesliga Ligi'nde 30. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 30. hafta oynanan maçlarla sona erdi. BVB Dortmund ve Bayern haftayı galibiyet ile tamamladı. RB Leipzig ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. Ligde tamamlanan 30. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 30. haftasında son oynanan mücadele, St.Pauli ile Leverkusen arasındaki karşılaşmaydı.
St.Pauli, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Leverkusen ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.
BVB Dortmund, sahasında M'gladbach'i ağırladığı maçı 3-2 kazanarak 45 puana yükseldi, M'gladbach ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.
RB Leipzig, kendi evinde H. Kiel ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. İki takım da 1 puan ile yetinirken bu sonuçla RB Leipzig'in puanı 49, H. Kiel'in ise 19 oldu.
Bayern, ligin bu haftasında konuk olduğu Heidenheim'i 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 72 puana yükseldi, ev sahibi Heidenheim ise 22 puanda kaldı.
Zorlu karşılaşmada ev sahibi Freiburg, rakibi Hoffenheim takımını 3-2 geçmeyi başardı.
Bochum'u konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Werder Bremen, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.
30. haftada ev sahibi Mainz 05 ile rakibi VfL Wolfsburg berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.
Union Berlin ile Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 4-4 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
Augsburg evinde ağırladığı Frankfurt ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Augsburg 43 puana ulaşırken, Frankfurt ise 52 puana yükseldi