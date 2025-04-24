Almanya Bundesliga Ligi'nde 30. haftanın sonuçları

Almanya Bundesliga Ligi'nin 30. haftasında son oynanan mücadele, St.Pauli ile Leverkusen arasındaki karşılaşmaydı.

St.Pauli, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Leverkusen ile berabere kalarak 1-1 puanları paylaştı.

BVB Dortmund, sahasında M'gladbach'i ağırladığı maçı 3-2 kazanarak 45 puana yükseldi, M'gladbach ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

RB Leipzig, kendi evinde H. Kiel ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. İki takım da 1 puan ile yetinirken bu sonuçla RB Leipzig'in puanı 49, H. Kiel'in ise 19 oldu.

Bayern, ligin bu haftasında konuk olduğu Heidenheim'i 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 72 puana yükseldi, ev sahibi Heidenheim ise 22 puanda kaldı.

Zorlu karşılaşmada ev sahibi Freiburg, rakibi Hoffenheim takımını 3-2 geçmeyi başardı.

Bochum'u konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Werder Bremen, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

30. haftada ev sahibi Mainz 05 ile rakibi VfL Wolfsburg berabere kaldı ve mücadele 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

Union Berlin ile Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 4-4 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.