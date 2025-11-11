Almanya Bundesliga Ligi'nde 10. haftanın sonuçları ve puan durumu
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 10. hafta geride kaldı. Ligin zirvesinde 28 puanla Bayern bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Heidenheim. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 10. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
Almanya Bundesliga Ligi'nin 10. haftasının son mücadelesi, Frankfurt-Mainz 05 karşılaşması oldu.
Zorlu müsabakada ev sahibi Frankfurt, rakibi Mainz 05'ni etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 17'ye yükseltti.
Zorlu deplasman atmosferinde BVB Dortmund, rakibi Hamburg ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından BVB Dortmund 21 puana ulaşırken Hamburg ise 9 puana yükseldi.
Bayern, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Union Berlin ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Union Berlin puanını 12'ye yükseltirken konuk ekip Bayern ise 28 puana ulaştı.
RB Leipzig, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Hoffenheim'e karşı direnç gösteremedi ve 3-1 mağlup olup, puan kaybetti. RB Leipzig için zor geçen bu maçın ardından RB Leipzig 22 puanda kaldı.
Ligin bu haftasında Werder Bremen ile VfL Wolfsburg karşı karşıya geldi.
Ligin 10. haftasında Leverkusen ile Heidenheim karşılaştı. Leverkusen rakibini 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
M'gladbach, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Köln'ü 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi M'gladbach puanını 9'a yükseltti.
Freiburg, zorlu mücadelede rakibi St.Pauli'yi 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
Stuttgart, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Augsburg'u 3-2 mağlup etti.