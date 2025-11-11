Almanya Bundesliga Ligi'nde 10. haftanın sonuçları

Almanya Bundesliga Ligi'nin 10. haftasının son mücadelesi, Frankfurt-Mainz 05 karşılaşması oldu.

Zorlu müsabakada ev sahibi Frankfurt, rakibi Mainz 05'ni etkili oyunuyla 1-0 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 17'ye yükseltti.

Zorlu deplasman atmosferinde BVB Dortmund, rakibi Hamburg ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından BVB Dortmund 21 puana ulaşırken Hamburg ise 9 puana yükseldi.

Bayern, deplasmandaki mücadelesinde rakibi Union Berlin ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu maçın ardından ev sahibi Union Berlin puanını 12'ye yükseltirken konuk ekip Bayern ise 28 puana ulaştı.

RB Leipzig, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Hoffenheim'e karşı direnç gösteremedi ve 3-1 mağlup olup, puan kaybetti. RB Leipzig için zor geçen bu maçın ardından RB Leipzig 22 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Leverkusen ile Heidenheim karşılaştı. Leverkusen rakibini 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.