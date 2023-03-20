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Almanya'da aşırı sağcıların işlediği suçlar yeniden artışta

Almanya'da geçen yıl aşırı sağcıların en az 23 bin 83 suç işlediği bildirildi.

Almanya'da aşırı sağcıların işlediği suçlar yeniden artışta
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AA

AA muhabiri, "21 Mart Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü" vesilesiyle aşırı sağcıların işlediği suçlara ilişkin Federal Meclise sunulan soru önergelerine hükümetin verdiği cevaplardaki ve Federal Kriminal Dairesinin hazırladığı raporlardaki verileri derledi.

Aşırı sağcıların, Almanya'da 2017'de 20 bin 520, 2018'de 20 bin 431 ve 2019'da 22 bin 342 suç işlediği kayda geçti.

2020'de 23 bin 604'e yükselerek rekora ulaşan aşırı sağcıların işlediği suç sayısı, 2021'de 21 bin 964 olarak belirlendi.

Aşırı sağcıların işlediği suç sayısı 2022’de yeniden artışa geçerek 23 bin 83 olarak saptandı. Konuya ilişkin nihai rapor gelecek aylarda açıklanacak. Sayının 2022’deki rekor seviyeyi geçebileceği belirtiliyor.

Söz konusu suçların önemli bölümü propaganda suçu olarak kayıtlara geçerken aşırı sağcılar 2022’de 1138 şiddet eylemi gerçekleştirdi.

Hükümetin, milletvekillerinin soru önergelerine verdiği yanıtlara göre söz konusu şiddet eylemlerinde artış görüldü.

2018’de aşırı sağcılar 1156 şiddet eylemi gerçekleşirken bu sayı 2019’da 986, 2020’de 1092 ve 20221’de 1042 olarak kaydedildi.

"İSLAM KARŞITI SUÇLAR" YÜKSEK SEVİYEDE

Almanya’da 2022’de camilere ve Müslümanlara karşı en az 569 suç işlendi.

Alman hükümetin soru önergelerine verdiği cevaplara göre, ülkede İslam karşıtı suçlar kapsamında 2022’nin ilk çeyreğinde 112, ikinci çeyreğinde 132, üçüncü çeyreğinde 174 ve dördüncü çeyreğinde de 151 suç kaydedildi.

Bunların halkı kışkırtma, yaralama, hakaret, tehdit, mala zarar verme veya anayasaya aykırı semboller kullanma gibi suçlar olduğu belirtildi.

Müslümanlara yönelik saldırlar kapsamında 25 kişi yaralanırken 2022’nin ilk çeyreğinde 9, ikinci çeyreğinde 11, üçüncü çeyreğinde 14 ve dördüncü çeyreğinde 11 olmak üzere geçen yıl en az 45 kez camiye saldırıda bulunuldu.

Söz konusu suçların ve saldırıların büyük bölümünün faillerinin aşırı sağcılar olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili nihai raporun birkaç ay sonra açıklanacak olmasından dolayı gerçek sayıların daha yüksek olması bekleniyor.

YAHUDİ DÜŞMANI SUÇLAR

Almanya’da 2022’de Yahudi düşmanı toplam 2 bin 639 suç işlendi.

2022’nin ilk çeyreğinde 788, ikinci çeyreğinde 692, üçüncü çeyreğinde 653 ve dördüncü çeyreğinde 506 Yahudi düşmanı suç işlenirken bunların 88'inin antisemitik şiddet eylemi olduğu aktarıldı. Bu olaylarda toplam 31 kişi yaralandı.

MÜLTECİLERE SALDIRILARDA ARTIŞ

Almanya’da 2022’de mülteci yurtlarına yönelik saldırılarda da ciddi artış görüldü.

Hükümetin verilerine göre 2022'de mülteci yurtlarına yönelik 121 saldırı gerçekleşti.

2021’de mülteci yurtlarına yönelik 70 saldırı kayıtlara geçerken, bu saldırlar 2022’de yüzde 73 artmış oldu.

2022'de ayrıca barınma yerlerinin haricinde sığınmacılara ya da mültecilere yönelik 1248 saldırı gerçekleşti. Bu sayı 2021'de 1259 olarak kayıtlara geçmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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