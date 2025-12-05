Habertürk
        Almanya'da asker sayısını artırmayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi

        Almanya'da asker sayısını artırmayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi

        Almanya'da asker sayısını artırmayı hedefleyen yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi. Tasarının, Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) geçmesi ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 14:21 Güncelleme: 05.12.2025 - 14:21
        Almanya asker sayısını artıracak
        Almanya'da asker sayısını artırmayı hedefleyen askerlik hizmetinin düzenlenmesine ilişkin yasa tasarısı Federal Meclisten (Bundestag) geçti.

        Ülkede hükümeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) üzerinde anlaştığı ve askerlik hizmetini düzenleyen "Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu" başlıklı yasa tasarısı, Federal Mecliste yapılan oylamada, 272'ye karşı 323 oyla kabul edildi. 596 milletvekilinin katıldığı oylamada 1 milletvekili de çekimser kaldı.

        Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, askerlik hizmetine ilişkin varılan uzlaşmayla Almanya'nın savunma kabiliyeti konusunda önemli bir adım daha attığını belirterek, ülkesinin Avrupa'da savunma alanında öncü ülke haline geldiğini savundu.

        Tasarının, Federal Eyalet Temsilciler Meclisinden (Bundesrat) geçmesi ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        1 OCAK 2008'DEN SONRA DOĞAN ERKEKLER İÇİN ASKERLİK MUAYENESİNE ZORUNLU OLACAK

        Federal Meclisin kabul ettiği yasa tasarısına göre 18 yaşına girenlere Alman ordusunda hizmet yapmak için motivasyonu ve uygunluğunu saptamak amacıyla bir form gönderilecek.

        Erkekler için bu formun doldurulması zorunlu olacak. Ayrıca 1 Ocak 2008'den sonra doğan erkekler için askerlik muayenesi zorunlu hale getirilecek.

        Askere öncelikle gönüllük esasına göre çağrılacak.

        Ancak gönüllü başvurularla hedeflenen asker sayısına ulaşılmaması durumunda, açığı kapatmak için ihtiyaca dayalı zorunlu askerlik hizmeti uygulamaya konulabilecek. Buna Federal Meclis vakti geldiğinde karar verecek.

        TOPLAM ASKER SAYISININ 460 BİNE ÇIKARILMASI AMAÇLANIYOR

        Almanya'da Rusya tehdidi ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, 2035'e kadar Alman ordusunun mevcut asker sayısı yaklaşık 260 bine, yedek asker sayısının da 200 bine çıkarılması amaçlanıyor.

        Yasa tasarısında, Almanya Silahlı Kuvvetlerinden her yıl 300 bin kişinin askerliğe uygunluk kontrolünden geçebileceği bir sistem kurması isteniyor. Askerlik muayenesine 1 Temmuz 2027'de başlanacak.

        Böylelikle, 18 yaşına girenlerin dolduracağı form ve askerlik muayenesinin sonucuna dayanarak, olası bir savunma durumunda Alman Silahlı Kuvvetleri için potansiyel asker havuzu oluşturulacak.

        Alman ordusundaki personel durumu 6 ayda bir Federal Meclise bildirilecek.

        Asker sayısını artırmak için gönüllü askerlik hizmeti cazip hale getirilecek ve askerlik süresi ise en az 6 ay olacak.

        MECLİS ÖNÜNE GÖSTERİ

        Öte yandan askerlik hizmeti yasa tasarısı görüşülürken Alman Barış Toplumu-Birleşik Savaş Hizmeti Karşıtları (DFG-VK) Derneği, Federal Meclis binası önünde yasa tasarısına karşı gösteri yaptı.

        Göstericiler üzerinde "Zorunlu askerliğe hayır" ve "Savaş hiçbir zaman tek seçenek değildir ama her zaman en kötüsüdür" yazan pankartlar açtı. Bir kişi de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un maskesini takarak eylemde yer aldı.

        DFG-VK'den Michael Schulze von Glasser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2027'den itibaren askerlik muayenesinin zorunlu olacağını belirterek, "Bu giderek zorunlu askerliğe gidiyor. Biz dünyada zorunlu hizmete, insanların silah kullanımı için eğitilmesine karşı çıkıyoruz." dedi.

