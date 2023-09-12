Almanya'da çalışma vizesi en fazla kimlere verildi? Listede Türkler de var
Son verilere göre, 2022 yılında Alman makamları tarafından en fazla çalışma vizesi Hindistan, Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarına verildi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'na göre, ülke 2022'de yabancılara toplam 152.336 ulusal çalışma vizesi verdi.
İLK SIRADA HİNTLER VAR
SchengenVısaInfo.com'un açıkladığı verilere göre 2022'de tüm ülkeler arasında Almanya, çalışma vizesini en fazla Hindistan vatandaşlarına verdi.
Geçen yıl Hintlere toplam 17.379 çalışma vizesi verildi.
2. SIRA TÜRK VATANDAŞLARININ
Türkiye ise Almanya tarafından verilen çalışma vizelerinden en fazla yararlanan ikinci ülke oldu. Türk vatandaşlarına geçtiğimiz yıl toplam 12.542 çalışma vizesi verildi.
Türklere yönelik çalışma vizelerinin çoğunluğu, Almanya'nın İstanbul Büyükelçiliği ve Ankara Başkonsolosluğu tarafından verildi.
Çalışma vizesinde 3. sırada ise Sırbistan vatandaşları yer aldı. Sırplara toplam 11.792 ulusal çalışma vizesi verildi. Bu vizelerin tümü Belgrad'daki Alman Büyükelçiliği tarafından verildi.
Almanya, bu ilk üç milletin dışında Boşnaklara, Kosovalılara, Ruslara, Arnavutlara ve Kuzey Makedonlara da çok sayıda ulusal çalışma vizesi verdi.
AİLE BİRLEŞİMİ VE EĞİTİM AMAÇLI BAŞVURU DA FAZLA
Almanya, 2022 yılında çalışma vizesinin yanı sıra çok sayıda ulusal vize türlerini de verdi. Geçen yıl Almanya çalışma vizelerinden sonra ikinci ve üçüncü en fazla verilen vize, aile birleşimi ve eğitim amaçlı oldu.
Almanya, 2022 yılında aile birleşimi için 71.129, eğitim için ise 71.018 vize verdi.