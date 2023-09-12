Almanya'da çalışma vizesi en fazla kimlere verildi? Listede Türkler de var

Almanya Dışişleri Bakanlığı'na göre, ülke 2022'de yabancılara toplam 152.336 ulusal çalışma vizesi verdi.

SchengenVısaInfo.com 'un açıkladığı verilere göre 2022'de tüm ülkeler arasında Almanya, çalışma vizesini en fazla Hindistan vatandaşlarına verdi.

Almanya, bu ilk üç milletin dışında Boşnaklara, Kosovalılara, Ruslara, Arnavutlara ve Kuzey Makedonlara da çok sayıda ulusal çalışma vizesi verdi.

Çalışma vizesinde 3. sırada ise Sırbistan vatandaşları yer aldı. Sırplara toplam 11.792 ulusal çalışma vizesi verildi. Bu vizelerin tümü Belgrad'daki Alman Büyükelçiliği tarafından verildi.

Türklere yönelik çalışma vizelerinin çoğunluğu, Almanya'nın İstanbul Büyükelçiliği ve Ankara Başkonsolosluğu tarafından verildi.

Türkiye ise Almanya tarafından verilen çalışma vizelerinden en fazla yararlanan ikinci ülke oldu. Türk vatandaşlarına geçtiğimiz yıl toplam 12.542 çalışma vizesi verildi.

AİLE BİRLEŞİMİ VE EĞİTİM AMAÇLI BAŞVURU DA FAZLA

Almanya, 2022 yılında çalışma vizesinin yanı sıra çok sayıda ulusal vize türlerini de verdi. Geçen yıl Almanya çalışma vizelerinden sonra ikinci ve üçüncü en fazla verilen vize, aile birleşimi ve eğitim amaçlı oldu.

Almanya, 2022 yılında aile birleşimi için 71.129, eğitim için ise 71.018 vize verdi.