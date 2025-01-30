Almanya'da engellemeler nedeniyle 256 öğrenci, Türkçe ve Türk Kültürü dersleri alamayacak

Berlin'de MEB öğretmenleri tarafından 38 devlet okulunda ve sivil toplum kuruluşlarına ait 27 mekanda, yaklaşık 2 bin 250 öğrenciye Türkçe ve Türk Kültürü dersleri veriliyor.

Türkiye ile Almanya arasında 1957 yılında imzalanan Kültür Anlaşması kapsamında düzenlenen bu derslerle, Almanya'da yaşayan Türk çocuklarının Türkçe'yi akıcı bir şekilde kullanmaları ve kültürlerini yakından tanımalarına olanak sağlamanın yanı sıra iki ülke arasındaki güçlü bağların korunmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Ancak özellikle Berlin eyaletinde bir süredir MEB öğretmenleri tarafından verilen bu derslere yönelik çeşitli engeller çıkarıldığı aktarıldı.

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Bazen okul müdürlerinin, bazen de belediyelerin farklı zorluklar yaşattığı, bazı belediyelerin sınıf kullanımı için kira talep ettiği veya öğretmenlerin bürokratik engellerle yıldırılmaya çalışıldığı ifade edildi. Sınıf tahsis edilmediği durumlarda, derslerin koridorlarda yapıldığı belirtildi.

Son olarak Schöneberg-Tempelhof ilçesindeki okullarda, 31 Ocak 2025’ten itibaren Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin durdurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

"BU DURUMDAN 256 ÖĞRENCİ ETKİLENECEK"

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Metin Aksoy, Schöneberg-Tempelhof Belediyesinin 10 okulda bu dersleri iptal ettiğini belirterek, "Bu durumdan 256 öğrenci etkilenecek" dedi.

Aksoy, derslerin devam edebilmesi için yapılan görüşmelerin şu ana kadar sonuçsuz kaldığını aktararak, "Derslerin yapılmasına onay verilmedi. Okullardan çıkmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Okullarda onarım ve tadilat gibi gerekçeler öne sürüldüğünü belirten Aksoy, bu tür sorunların geçmişten beri devam ettiğini, esas amacın derslerin verilmemesi olduğunu düşündüklerini söyledi.

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Aksoy, bu engellemelerin arkasında siyasi nedenlerin olabileceğini tahmin ettiklerini vurgulayarak, yasal olmayan taleplerle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Almanya’da yaşayan Türk veya Türk kökenli öğrencilere, Türkçe ve Türk Kültürü dersleri verilmesinin yasal bir hak olduğuna işaret eden Aksoy, "Buradaki vatandaşlarımız için eğitim her şeyin üzerindedir. Köken dili derslerine ulaşmak, en temel insan haklarından biridir. Eğitim hakkına herhangi bir engel olmadan ulaşılmasını önemsiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​