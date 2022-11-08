Eşine iş ayarlamakla suçlanan Alman belediye başkanı görevden alındı 0:00 / 0:00

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Almanya'nın önde gelen finans merkezi Frankfurt'un Belediye Başkanı Peter Feldmann, hakkındaki yolsuzluk davaları sebebiyle referandumla görevden alındı.

Associated Press'in aktardığı habere göre, Feldmann'a eşi Zübeyde Temizel'e yüksek maaşlı bir iş ayarladığı gerekçesiyle dava açılmıştı. Pazar günü yapılan referandumda oy kullananların yüzde 95,1'i 10 yıldır belediye başkanlığı yapan Feldmann'ın görevden alınmasını istedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Feldmann hakkında Frankfurt savcılığı geçen martta eşine "haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan" soruşturma başlatmıştı.

64 yaşındaki Feldmann, herhangi bir yanlış yapmadığını söyleyerek, suçlamaları reddetti. Feldmann, son aylarda kendi partisi de dahil olmak üzere yaygın istifa çağrılarını görmezden gelmişti.

Feldmann'ın görev süresi cuma günü resmen sona eriyor. Yeşiller Partisi'nden yardımcısı Nargess Eskandari-Gruenberg, yeni bir seçim yapılana kadar görevini sürdürecek. Yeni belediye başkanının dört ay içinde seçilmesi bekleniyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.