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Almanya'da koronavirüs kabusu devam ediyor: Son 24 saatte 1013 ölüm

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1013 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki yoğun bakım servislerinde doluluk oranı ise yüzde 80'in üzerine çıktı

Almanya'da koronavirüs kabusu devam ediyor: Son 24 saatte 1013 ölüm
HABERTURK.COM / Ajanslar

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 398 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 88 bin 400’e yükseldi.

Son 24 saatte 1013 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 49 bin 783’e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan 4 bin 836 hastanın 2 bin 777'sinin entübe durumda olduğu bildirildi.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 300 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE DOLULUK

Salgın nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 906, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı 2 bin 832 olduğu, yoğun bakım servislerinin yüzde 83.72 oranında dolu olduğu aktarıldı.

Ülkede 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline dönük başlayan aşı kampanyasında ve 27 Aralık’tan bu yana 1 milyon 297 bin 430 kişiye aşı yapıldığı, 24 bin 741 kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı ifade edildi.

ALMANLARIN YÜZDE 67'Sİ AŞI OLMAK İSTİYOR

Araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan ankette, Almanların yüzde 67’sinin aşı olmak istediği belirlendi. Ankete katılanların yüzde 40’lık bölümü hemen aşı olmak istediklerini, yüzde 27’si ise aşı yaptırmayı istediğini, ancak önce başkalarının aşı olmasını istediği belirtildi. Aşı yaptırmak istemeyenlerin oranı ise yüzde 20 olurken, kararsızların oranı yüzde 13 olarak açıklandı.

AŞININ İKİNCİ DOZUNU ALAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya’da Baden Württemberg eyaletine bağlı Freudenstadt kentinde 73 yaşındaki bir kişinin, korona virüs aşısının ikinci dozunu aldıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Söz konusu kişinin ikinci dozu aldıktan sonra ölen ilk kişi olduğu belirtildi.

Eyalet sağlık ofisinde Sağlık Koruma ve Epidemiyoloji Departmanı Başkanı Stefan Brockmann, hayatını kaybeden 73 yaşındaki Almanın enfekte olmadan önce farklı hastalıkları olduğunu, bağışıklık sisteminin yeterli derecede güçlü olmaması nedeniyle Nisan 2020’de korona virüse yakalandığı ve iyileştiğini belirtti. Brockmann, Aralık ayında yine pozitif olan 73 yaşındaki kişinin, aşının ikinci dozunun yapılmasına rağmen çoklu organ yetmezliği ile sepsisten öldüğü duyuruldu.

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