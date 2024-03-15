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        Haberler Dünya Almanya'da polis, Filistin yanlısı paylaşımları sebebiyle bir kadının evine baskın düzenledi

        Almanya'da polis, Filistin yanlısı paylaşımları sebebiyle bir kadının evine baskın düzenledi

        Almanya'da polisin, sosyal medyada Filistin yanlısı paylaşımlarda bulunan kadının evine baskın düzenleyerek elektronik cihazlarına el koyduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:37
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        Almanya'da polisten bir kadının evine Filistin baskını
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        Almanya'nın başkenti Berlin'de polis ekipleri, sosyal medyada Filistin yanlısı paylaşımlarda bulunan kadının evine baskın düzenledi.

        Berlin polisi ve savcılığının ortak açıklamasında, 41 yaşındaki kadın hakkında "anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanmak" suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

        Açıklamada, kadının Ekim 2023'ten bu yana sosyal ağlarda 4 kez "Nehirden denize" sloganı gibi Hamas ve Ortadoğu'daki çatışmayla ilgili suç teşkil eden içerikler yayımlamakla suçlandığı kaydedildi.

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        Evdeki arama sonucu üç cep telefonu, iki bilgisayar ve bir sabit diske el konulduğu, bu cihazların analizinin sürdüğü bildirildi.

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        Kadının kimlik tespiti amacıyla geçici olarak gözaltına alınıp serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

        ALMANYA'DA SLOGAN YASAĞI

        Almanya'da "Nehirden denize özgür Filistin" sloganının bazı eyaletlerde kullanılması yasak.

        Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hamas ve "Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı"nın (Samidoun) ülkedeki faaliyetlerini Kasım 2023'te yasaklamış ve "Samidoun Almanya" derneğini feshetmişti.

        Hamas, ülkede terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #Filistin
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