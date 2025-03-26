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        Haberler Dünya Almanya'da "terör örgütü kurma veya üyesi olma" şüphesiyle 17 kişiye yönelik operasyon düzenlendi | Dış Haberler

        Almanya'da "terör örgütü kurma veya üyesi olma" şüphesiyle 17 kişiye yönelik operasyon düzenlendi

        Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde, "terör örgütü kurma veya üyesi olma" iddiasıyla 17 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:16
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        Almanya'dan 'terör' operasyonu
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        Federal Savcılık tarafından verilen arama emri doğrultusunda, Hessen eyaletinde 8, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde 4, Bavyera eyaletinde 3, Baden-Württemberg eyaletinde 2, Mecklenburg-Vorpommern ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde birer olmak üzere, toplam 19 iş yeri ve konutta arama yapıldı.

        Danimarka'da da aynı iddiayla eş zamanlı arama yapıldığı bildirildi.

        "Terör örgütü kurma veya üyesi olma" şüphesiyle aranan 17 kişinin, Almanya'daki "Tugay N'Hamedu" adlı dernekte üst düzey görevler üstlendikleri belirtildi.

        Eritre'deki hükümeti devirmeyi amaçlayan ve uluslararası ağı bulunan grubun Almanya'da 2022'den bu yana faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

        Dernek üyelerinin bir kısmının, Alman devlet kurumlarına ve güvenlik güçlerine yönelik şiddeti meşru bir araç olarak gördükleri belirtiliyor.

        Derneğin Ağustos ve Eylül 2023'te, Stuttgart'ta düzenlediği etkinliklerde olaylar çıkmış, çok sayıda polis memuru yaralanmıştı.

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