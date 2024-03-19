"Almanya'daki oğlun tutuklandı" diyerek dolandırdılar

Emniyetin uyarılarına rağmen dolandırıcılar masum vatandaşları kullandıkları farklı yöntemlerle dolandırmaya devam ediyor.

Dolandırıcıların son adresi bu kez Denizli'nin Tavas ilçesi oldu.

Horasanlı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki N.T.'yi evine gelip kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, Almanya'daki oğlunun tutuklandığını, evdeki ziynet eşyası ve paraları vermezse kendisinin de cezaevine gireceğini söyleyerek yaklaşık 100 bin lira nakit para ile 800 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandırdı.