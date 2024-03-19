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        Haberler Gündem Güncel "Almanya'daki oğlun tutuklandı" diyerek dolandırdılar

        "Almanya'daki oğlun tutuklandı" diyerek dolandırdılar

        Denizli'nin Tavas ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı kadını "Almanya'daki oğlun tutuklandı, evdeki ziynet eşyası ve paraları vermezsen sen de tutuklanacaksın" diyerek yaklaşık 900 bin lira dolandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:47 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:47
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        "Oğlun tutuklandı" diyerek dolandırdılar
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        Emniyetin uyarılarına rağmen dolandırıcılar masum vatandaşları kullandıkları farklı yöntemlerle dolandırmaya devam ediyor.

        Dolandırıcıların son adresi bu kez Denizli'nin Tavas ilçesi oldu.

        Horasanlı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki N.T.'yi evine gelip kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişi, Almanya'daki oğlunun tutuklandığını, evdeki ziynet eşyası ve paraları vermezse kendisinin de cezaevine gireceğini söyleyerek yaklaşık 100 bin lira nakit para ile 800 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandırdı.

        2 TUTUKLAMA

        Oğlunun tutuklandığı haberinin yalan olduğunu dolandırıldıktan sonra anlayan yaşlı kadın, polise giderek şikayetçi oldu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği operasyonla Aykut T. (31), Sezgin Ö. (28) ve B.K.A'yı (25) paralar ve ziynet eşyalarıyla birlikte kent merkezindeki bir adreste yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aykut T. ve Sezgin Ö, tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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