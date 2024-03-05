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        Haberler Dünya Almanya'daki Tesla fabrikasında yangın çıktı: Sabotaj mı düzenlendi?

        Almanya'daki Tesla fabrikasında yangın çıktı: Sabotaj mı düzenlendi?

        Almanya'nın başkenti Berlin'in yakınlarında bulunan Tesla fabrikasında yangın çıktı. Polis ekipleri kundaklamayla ilgili soruşturma başlatırken, "radikal solcu bir örgüt" yangını üstlendi.

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 16:07 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:36
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        Almanya'daki Tesla fabrikası kundaklandı mı?
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        ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Berlin yakınlarında Grünheide'deki fabrikasında üretimin, bir elektrik direğinde çıkan yangının ardından yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle durma noktasına geldiği bildirildi.

        Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Gosen-Neu Zittau'da yanan bir elektrik direği Tesla'nın fabrikasının bulunduğu bölgede elektrik kesintisine neden oldu.

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        Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı ve polisin kundaklamayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

        Tesla, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Alman basınına göre sabah vardiyasındaki çalışanlar tekrar evlerine gönderildi.

        Brandenburg İçişleri Bakanı Michael Stübgen, ilk bulguların doğrulanması durumunda bunun elektrik altyapısına yönelik alçakça saldırı olacağını belirterek, "Bunun sonuçları olacak. Burada binlerce insan temel hizmetlerden mahrum bırakıldı ve tehlikeye atıldı." ifadesini kullandı.

        Brandenburg Eyaleti Başbakanı Dietmar Woidke de Federal Başsavcının soruşturma başlatacağını belirterek, "Kritik altyapılarımıza yapılan saldırılar bir tür terörizmdir." değerlendirmesinde bulundu.

        "TESLA'YI SABOTE ETTİK"

        Reuters'ın haberine göre “aşırı solcu bir örgüt” yangını üstlendi. “Volkan Grubu" (Vulkangruppe) adını kullanan kişiler, bir internet sitesinde paylaştığı mektupta fabrikayı kundaklarını iddia etti:

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        “Tesla’ya sabotaj düzenledik. Tesla haftada 6 bin SUV, ölümcül araba ve canavar kamyonlar karşılığında dünyayı, kaynakları, insanları ve işçileri sömürüyor."

        Açıklamada saldırının, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için “bir hediye” olduğu ifade edildi.

        Mektupta imza olarak Atlas Okyanusu’ndaki yanardağ Agua De Pau’nun adının kullanıldığı da kaydedildi.

        Mektuptan haberdar olduklarını duyuran yetkililer, konu hakkında araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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