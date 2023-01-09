Almanya'dan 'çifte vatandaşlık' adımı

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HABERTURK.COM

Alman vatandaşlığı kolaylaşıyor, çifte vatandaşlığın önü açılıyor.

İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlığına geçişi kolaylaştıran tasarıyı ilgili bakanlıklara gönderdi. Tasarıya göre, Alman vatandaşlığına geçmek için şart olan Almanca bilme kuralı esnetilecek. Böylece yeterince Almanca bilmeyen Türk vatandaşlarının da önü açılmış olacak.

Tasarıya göre 67 yaş üzerindekiler için vatandaşlık testi kaldırılacak. Vatandaşlık için ikamet süresinin de 8 yıldan 5 yıla düşürülmesi bekleniyor.

Çifte vatandaşlık konusunda da yasada ciddi reform bekleniyor. Buna göre Alman vatandaşlığı isteyenlere geldiği ülkenin vatandaşlığından çıkması şart koşulmayacak.

Böylelikle opsiyon modeli olarak anılan sistem de ortadan kalkıyor olacak.

Tasarıda Alman vatandaşı olamayanların tanımı da değişiyor. Alman yaşam tarzının benimsenmesi ile ilgili maddenin çıkarılması planlanıyor. Birden fazla eşlilik ve kadın-erkek arasındaki eşitliği inkar edecek davranışlara vatandaşlık hakkının tanınmaması gibi kurallar ise yerini koruyacak.

* Haberin görselleri Unsplash ve iStock'tan servis edilmiştir.