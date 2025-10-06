Habertürk
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonla görüştüğü ifade edildi. Merz'in Görüşmede, "Almanya İsrail'in varlığı ve güvenliğini savunuyor." dediği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 19:03 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:06
        "Almanya İsrail'in varlığını ve güvenliğini savunuyor"
        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin İsrail'in varlığı ve güvenliğini savunduğunu söyledi.

        Başbakanlıktan yapılan açıklamada Başbakan Friedrich Merz'in, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonla görüştüğü bildirildi.

        Merz'in görüşmede, "Almanya İsrail'in varlığı ve güvenliğini savunuyor." dediği, bunun Almanya-İsrail ilişkilerinin değişmez özünün bir parçası ve kalıcı tarihsel sorumluluğun bir ifadesi olduğunu aktardığı belirtildi.

        Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılabileceğine dair umudunu dile getiren Merz, "iki yıldır süren savaşın ardından barış zamanının geldiğini" vurguladı.

        Mısır'daki görüşmelerin hızlı bir anlaşmayla sonuçlanması gerektiğini kaydeden Merz, "Alman vatandaşları da dahil olmak üzere tüm rehineler derhal serbest bırakılmalı. Çatışmalar sona ermeli. Hamas silahlarını bırakmalı." dedi.

        Şansölye, Almanya'da antisemitizme yer olmaması gerektiğini, buradaki Yahudilerin güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti.

        #merz
