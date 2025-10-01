Almanya "kısıtlamaya rağmen" İsrail'e silah satmayı sürdürüyor

Almanya Ekonomi Bakanlığının, muhalif Sol Parti'nin (Die Linke) hükümete sunduğu soru önergesine verdiği yanıtta, hükümetin İsrail'e kısmi silah ihracatı kararının açıklandığı 8 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında yine Alman savunma sanayi üreticilerine, bu ülkeye en az 2,46 milyon euro değerinde silah tedarik etmelerine izin verildiği kaydedildi.

Alman hükümeti, bu onayların yalnızca "diğer askeri teçhizat" için olduğunu, "savaş silahları" için olmadığını ve daha önce onaylanan ihracatın da çok küçük bir kısmını oluşturduğunu iddia etti.

Başbakan Friedrich Merz, 8 Ağustos’ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonları artırma kararının ardından Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.

Berlin, Alman savunma sanayi üreticilerine, İsrail'e 1 Ocak - 8 Ağustos 2025 tarihlerinde yaklaşık 250 milyon euro değerinde silah tedarik etmesine izin vermişti.

Hükümet, 2023’te İsrail’e 327 milyon euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. 2023’te Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 kat artmıştı.