        Almanya'nın Dordmund şehrinde kamu çalışanları greve gitti

        Almanya'nın Dordmund şehrinde kamu çalışanları greve gitti

        Dortmund'da ver.di ve GEW öncülüğünde toplanan kamu çalışanları, NRW genelinde üniversite, hastane ve okullarda daha yüksek ücret talebiyle greve gitti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:15 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:20
        Dordmund'da kamu çalışanları grevde
        Almanyanın Dortmund kentinde, ver.di ve Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası (GEW) tarafından düzenlenen protesto kapsamında kamu sektörü çalışanları bir araya geldi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti genelinde üniversiteler, hastaneler ve okullar dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden çalışanlar, devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenler üzerinde baskı kurmak ve daha yüksek ücret talep etmek amacıyla greve gitti.

