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Almanya'nın nüfusu göçle artarken gençlerin oranı azalıyor

Almanya'nın nüfusu 2011'den bu yana göçle artmasına rağmen genç nüfus oranının düştüğü bildirildi.

Almanya'nın nüfusu göçle artarken gençlerin oranı azalıyor
AA

Federal İstatistik Dairesinden (Destatis) yapılan açıklamada 2019 sonu itibarıyla 83,2 milyon nüfusa sahip Almanya'da 15-24 yaş aralığındaki gençlerin sayısının 8,5 milyon olduğu ifade edildi.

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 10,3'te kaldığı aktarılan açıklamada, bunun Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 10,6'dan düşük olduğu kaydedildi.

Almanya nüfusunun 2011 yılından bu yana dışarıdan göçle arttığı belirtilen açıklamada, buna rağmen genç nüfus oranının 2005 yılından bu yana azaldığı vurgulandı.

Açıklamada, 15 yıl önce ülkede yaşayan 15-24 yaşlarındaki 9,7 milyon gencin toplum nüfusun yüzde 11,8'ini oluşturduğu anımsatıldı.

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