Törende hazır bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titreme nöbeti geçirmemesi için burada da sandalyeli önlem alındı. Aynı törende, AB Komisyonu Başkanı olan Ursula von der Leyen'e de Savunma Bakanlığından azil belgesi verildi.

Merkel, von der Leyen ve yeni Savunma Bakanı Karrenbauer töreni sandalyede oturarak takip etti.

2017 yılının Eylül ayındaki seçimin ardından ancak 6 ay sonra kurulabilen koalisyon hükümetinde bugüne kadar geçen 16 aylık zamanda iki bakan değiştirilmiş oldu.

Adalet Bakanı Katarina Barley'in Avrupa Parlamentosuna seçilmesi sonrası yeni Bakan Christine Lambrecht oldu.

Ursula von der Leyen'in AB Komisyonu Başkanlığına seçilmesinin ardından da CDU lideri Annegret Kramp Karrenbauer, Almanya'nın yeni Savunma Bakanı oldu.

Karrenbauer daha önce kabineye girmeyeceğini açıkladığı için bu tercih Almanya'da sürpriz olarak nitelendirildi.

TEPKİYLE KARŞILANDI

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) savunma uzmanı olan milletvekili Marie-Agnes Strack Zimmermann ise Karrenbauer'in uzun süre hükümette yer almayacağını söylemesinin ardından şimdi bu görevi kabul etmesinin inanılırlığına zarar verdiğini savundu. FDP Meclis Grup Başkanı Alexander Graf Lambsdorff da, "Annegret Kramp-Karrenbauer'in dış politika, güvenlik ve savunma politikaları konusunda hiçbir deneyimi yok. Alman ordusuna ve inanılırlığına saygı başka bir şey" dedi.

Almanya'da siyaset uzmanları tarafından 'fırlatma koltuğu' olarak adlandırılan Savunma Bakanlığı, Alman hükümetinin en zor makamı olarak kabul ediliyor.