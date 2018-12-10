Merkel'in başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından başlayan başkanlık yarışı öncesi Merkel, geçtiğimiz gün 18 yıl görev yaptığı partilileri ile vedalaştı. Merkel'in veda konuşmasında duygulu anlar yaşandı. Partisinin 31. genel kurul toplantısına başkan olarak son konuşmasını yapan Merkel, partilileri birlik ve beraberliğe davet etti. Ayakta alkışlanan Merkel 'Teşekkürler Şef' (Danke Chefin) yazılı dövizlerle parti başkanlığına veda etti.

Üç adayın yarıştığı seçimde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yeni genel başkanı, oyların büyük çoğunluğunu alan Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel'den sonra Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) sekizinci yeni genel başkanı oldu.

999 oyun 517'sini alan Annegret Kramp-Karrenbauer'un seçilmesiyle CDU, Angela Merkel'den sonra ikinci defa bir kadın tarafından yönetilmiş olacak.

Annegret Kramp-Karrenbauer, 9 Ağustos 1962 tarihinde Völklingen'de dünyaya geldi. Eğitmen bir baba ile ev hanımı bir ailenin çocuğu olan Karrenbauer, 5 kardeşiyle birlikte ilkokula başlayana kadar Püttlingen'de büyüdü. 1982'de Marie-Luise-Kaschnitz Lisesi'nden mezun oldu. 1984 yılında ise Trier ve Saarbrücken'deki üniversitelerde hukuk ve siyasal bilimler alanında çalışmalarına başladı. Aynı yıl, maden mühendisi olan eşi Helmut Karrenbauer ile evlendi. Çiftin 1988, 1991, 1998 yıllarında doğan 3 çocuğu oldu ve Püttlingen'de yaşıyorlar. Maden mühendisi eşi, Annegret Kramp-Karrenbauer'un siyasi kariyerine odaklanması için işinden istifa ederek, çocuklarının sorumluluğunu üstlenmiş, daha sonra maden mühendisliği işine geri dönmüştü.

Annegret Kramp-Karrenbauer'in pazar günleri kiliseye gidip cuma günleri et yemeyecek kadar sıkı bir Katolik olarak büyütülmesi, siyasete ilk başladığı yıllarda Karrenbauer'in politikasında önemli bir rol oynadı. Henüz 18 yaşındayken CDU'ya katılan Karrenbauer, 1999'dan Mart 2018'e kadar, Saarland eyalet parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. 1985'ten 1988'e kadar üyesi olduğu CDU-CSU Siyasi Partilerinin ortak gençlik grubunda (Junge Union Deutschlands) geleceğin eyalet başkanı Peter Müller ile tanışmış, 1999 senesinde Müller'in sözcülüğünü üstlenmiştir. 1999'dan 2000'e kadar CDU parlamenter grubunun parlamenter direktörü olarak çalıştı ve 2000 yılında İçişleri ve Spor Bakanı olarak atandı.

Annegret Kramp-Karrenbauer, 10 Ağustos 2011'de Saarland Eyaleti Başbakanı seçildi ve 7 yıl bu görevi üstlendi. 2017 yılı eyalet seçimlerini de kazandı. Eyalet başbakanı olan ve Saarland'ın en popüler siyasetçisi olarak görülen Karrenbauer 2017'de oyların yüzde 40'tan fazlasını alarak, Saarland'ın en zafer kazandı. 2011-2018 yılları arasında Saarland Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan Karrenbauer, bu göreve gelen, erkek üstünlüğünü yıkan ilk kadındır. Karrenbauer 2018 Şubat ayından beri ise CDU'nun genel sekreteri olarak görev yapmaktaydı, ancak Saarland eyaletini 2011-2018 yılları arasında 7 yıl yöneten Kramp-Karrenbauer için 'henüz hükümete ve Berlin’e alışamadı' eleştirileri yapılsa da, Merkel'in desteğini arkasına alan Karrenbauer'a siyasi açıdan her yönüyle silahlanmış ve her açıdan yetenekli olduğu gözüyle bakılmaktaydı.

"KUŞ PİSLİĞİ" TARTIŞMASI

Almanya'da aşırı sağ Almanya için Alternatif AFD partisinin lideri Alexander Gauland, 12 yıllık Nazi rejimini "bir kuş pisliğinden ibaret" sözleriyle nitelendirince, Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanca attığı tweette "50 milyon savaş kurbanı, Yahudi Soykırımı ve topyekûn savaş AfD ve Gauland için sadece 'bir kuş pisliği'! Partinin itibarlı maskesinin ardında bu var" şeklinde yanıt vermişti.