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Merkel'in başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından başlayan başkanlık yarışı öncesi Merkel, geçtiğimiz gün 18 yıl görev yaptığı partilileri ile vedalaştı. Merkel'in veda konuşmasında duygulu anlar yaşandı. Partisinin 31. genel kurul toplantısına başkan olarak son konuşmasını yapan Merkel, partilileri birlik ve beraberliğe davet etti. Ayakta alkışlanan Merkel 'Teşekkürler Şef' (Danke Chefin) yazılı dövizlerle parti başkanlığına veda etti.
Üç adayın yarıştığı seçimde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yeni genel başkanı, oyların büyük çoğunluğunu alan Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel'den sonra Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) sekizinci yeni genel başkanı oldu.
999 oyun 517'sini alan Annegret Kramp-Karrenbauer'un seçilmesiyle CDU, Angela Merkel'den sonra ikinci defa bir kadın tarafından yönetilmiş olacak.
Annegret Kramp-Karrenbauer, 9 Ağustos 1962 tarihinde Völklingen'de dünyaya geldi. Eğitmen bir baba ile ev hanımı bir ailenin çocuğu olan Karrenbauer, 5 kardeşiyle birlikte ilkokula başlayana kadar Püttlingen'de büyüdü. 1982'de Marie-Luise-Kaschnitz Lisesi'nden mezun oldu. 1984 yılında ise Trier ve Saarbrücken'deki üniversitelerde hukuk ve siyasal bilimler alanında çalışmalarına başladı. Aynı yıl, maden mühendisi olan eşi Helmut Karrenbauer ile evlendi. Çiftin 1988, 1991, 1998 yıllarında doğan 3 çocuğu oldu ve Püttlingen'de yaşıyorlar. Maden mühendisi eşi, Annegret Kramp-Karrenbauer'un siyasi kariyerine odaklanması için işinden istifa ederek, çocuklarının sorumluluğunu üstlenmiş, daha sonra maden mühendisliği işine geri dönmüştü.
Annegret Kramp-Karrenbauer'in pazar günleri kiliseye gidip cuma günleri et yemeyecek kadar sıkı bir Katolik olarak büyütülmesi, siyasete ilk başladığı yıllarda Karrenbauer'in politikasında önemli bir rol oynadı. Henüz 18 yaşındayken CDU'ya katılan Karrenbauer, 1999'dan Mart 2018'e kadar, Saarland eyalet parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. 1985'ten 1988'e kadar üyesi olduğu CDU-CSU Siyasi Partilerinin ortak gençlik grubunda (Junge Union Deutschlands) geleceğin eyalet başkanı Peter Müller ile tanışmış, 1999 senesinde Müller'in sözcülüğünü üstlenmiştir. 1999'dan 2000'e kadar CDU parlamenter grubunun parlamenter direktörü olarak çalıştı ve 2000 yılında İçişleri ve Spor Bakanı olarak atandı.
Annegret Kramp-Karrenbauer, 10 Ağustos 2011'de Saarland Eyaleti Başbakanı seçildi ve 7 yıl bu görevi üstlendi. 2017 yılı eyalet seçimlerini de kazandı. Eyalet başbakanı olan ve Saarland'ın en popüler siyasetçisi olarak görülen Karrenbauer 2017'de oyların yüzde 40'tan fazlasını alarak, Saarland'ın en zafer kazandı. 2011-2018 yılları arasında Saarland Eyaleti Başbakanı olarak görev yapan Karrenbauer, bu göreve gelen, erkek üstünlüğünü yıkan ilk kadındır. Karrenbauer 2018 Şubat ayından beri ise CDU'nun genel sekreteri olarak görev yapmaktaydı, ancak Saarland eyaletini 2011-2018 yılları arasında 7 yıl yöneten Kramp-Karrenbauer için 'henüz hükümete ve Berlin’e alışamadı' eleştirileri yapılsa da, Merkel'in desteğini arkasına alan Karrenbauer'a siyasi açıdan her yönüyle silahlanmış ve her açıdan yetenekli olduğu gözüyle bakılmaktaydı.
"KUŞ PİSLİĞİ" TARTIŞMASI
Almanya'da aşırı sağ Almanya için Alternatif AFD partisinin lideri Alexander Gauland, 12 yıllık Nazi rejimini "bir kuş pisliğinden ibaret" sözleriyle nitelendirince, Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanca attığı tweette "50 milyon savaş kurbanı, Yahudi Soykırımı ve topyekûn savaş AfD ve Gauland için sadece 'bir kuş pisliği'! Partinin itibarlı maskesinin ardında bu var" şeklinde yanıt vermişti.
SİYASİ YAKLAŞIMI
Karrenbauer, Merkel'in mülteci politikasını savunmasının yanı sıra, koyu Katolik olması nedeniyle eşcinsellerin evlenmeleri, çocuk edinme haklarıyla ilgili ise muhafazakar görüş sahibi olarak biliniyor.
Geçtiğimiz günlerde Çinli bilim adamının bebeklerin genetiğini değiştirdiğini açıklamasına dair de, Karrenbauer,
bebeklerin genleriyle oynanmasına karşı çıkmasının yanı sıra, Almanya'da da doktorların kürtaj reklamı vermesi yasağının da devam etmesi gerektiğini savunuyor.
Annegret Kramp-Karrenbauer, Saarland eyaletinde başbakanlık yaptığı döneme denk gelen Türkiye'deki 2017 referandumu sırasında Türk politikacıların eyalette konuşmasını yasaklamış, "Türkiye'nin iç meselelerinin Almanya'da işi yok. Bizim iç huzurumuzu bozan seçim toplantıları yasaklı olmalı" ifadelerini kullanarak tepkilere neden olmuştu.
'MİNİ MERKEL' ŞANSÖLYE'NİN YERİNİ ALABİLİR Mİ?
1954'de Hamburg'ta dünyaya gelen Angela Merkel, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşme sürecinde siyasete girmiş, 1990 yılında CDU'dan milletvekili seçilmişti.
Eski Başbakan Helmut Kohl'un "manevi kızı" olarak anılan Merkel, 1991'de Kohl tarafından Kadın ve Gençlik Bakanlığına, 1994'ten sonra da Çevre Bakanlığına getirildi ve bu görevi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'in hükümete geldiği 1998 yılına kadar sürdürdü.
10 Nisan 2000'den bu yana da CDU genel başkanlık görevini yürüten Merkel, 2005 yılında Almanya'nın ilk kadın başbakanı oldu.
2005'ten sonra 2009, 2013 ve 2017’de yeniden başbakan seçilen Merkel, 18 yıldan beri CDU genel başkanlık, 13 yıldan beri de başbakanlık koltuğunda oturuyor.
İsminin baş harflerinden dolayı kamuoyunda "AKK" olarak bilinen 56 yaşındaki Annegret Kramp Karrenbauer'in Başbakan Merkel'in politikasını sürdürmesi beklenirken, Mini Merkel olarak da anılan Karrenbauer'in parti içinde ciddi desteği bulunuyor.
Ancak tüm bunlara rağmen, Alman basınında yapılan analizlerde, Kramp Karrenbauer'in, gelecekte Şansölye olması ihtimalinin düşük olduğu, olsa bile kabine tarafından feshedilebileceği de konuşuluyor.
Karrenbauer'in işi oldukça zor görünüyor. Merkel'in 18 yıl başarıyla yürüttüğü CDU başkanlığı, 13 yıl süren Başbakanlık kariyeri, dünyadaki erkek liderler arasındaki kadın gücünün yerini alabilir mi bilinmez.
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