Almanya’nın ham çelik üretimi nisanda yüzde 24 düştü

AA

Alman Çelik Birliği, nisan ayı Almanya ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin ham çelik üretimi, nisan ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 24 gerileyerek 2 milyon 557 bin ton oldu. Böylece söz konusu üretim Haziran 2009’dan beri en düşük seviyeye indi.

Bu yılın ocak-nisan dönemin de ise Alman ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 12 milyon 416 bin tona geriledi.

ArcelorMittal, Thyssenkrupp ve Salzgitter gibi çelik sektörünün büyük şirketleri, diğer sektörlerin yanı sıra, otomotiv endüstrisindeki talep düşüşünden ciddi şekilde etkilendiği belirtiliyor. Azalan talepten dolayı ülkede çelik üreticileri kısa süreli çalışma programı uyguluyor.

Öte yandan, Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği’ne (Worldsteel) göre küresel ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 137,1 milyon tona düştü. Söz konusu ayda Çin’in üretimi yüzde 0,2 artarak 85 milyon tona ulaşması dikkati çekti.