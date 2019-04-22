Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman

Giriş: 22.04.2019 - 10:10 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın hamile eşi Almeda Abazi sosyal medyadan kendisine gelen 'Estetik' yorumlarına böyle yanıt verdi...

  • 1Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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    Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın doğuma gün sayan eşi Almeda Abazi sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen yoruma sinirlendi. 

  • 2Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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    Abazi "Gözlerini nerede yaptırdın?" diye soran takipçisine şu yanıtı verdi: "İyice abarttınız. Burun ameliyatı dışında yüzümde bir şey yok. Bir sene önce üst dudağıma iki nokta dolgu yaptırdım. Zaten ona da pişman oldum"

  • 3Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 4Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 5Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 7Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 8Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 9Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 10Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 13Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 14Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 15Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 16Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 17Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 18Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 19Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 20Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 21Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 24Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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  • 25Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman olduğunu itiraf etti - Magazin haberleri
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