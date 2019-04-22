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Abazi "Gözlerini nerede yaptırdın?" diye soran takipçisine şu yanıtı verdi: "İyice abarttınız. Burun ameliyatı dışında yüzümde bir şey yok. Bir sene önce üst dudağıma iki nokta dolgu yaptırdım. Zaten ona da pişman oldum"