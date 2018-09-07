Almere City (Omniworld) - MVV Maastricht sahaya çıkıyor

Hollanda Eerste Divisie maçında Almere City (Omniworld) ile MVV Maastricht, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 6 puanlı Almere City (Omniworld) 6. sırada bulunuyor, MVV Maastricht 3 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Almere City (Omniworld), son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. MVV Maastricht, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 252. İddaa'da Almere City (Omniworld) kazanır 1.75, berabere biter 3.40, MVV Maastricht kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Almere City (Omniworld) son haftadaki MVV Maastricht müsabasında 1-1 berabere kaldı.

MVV Maastricht ise Almere City (Omniworld) karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Almere City (Omniworld), bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Almere City (Omniworld), kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

MVV Maastricht, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. MVV Maastricht, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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